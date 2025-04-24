Tuyển Kế toán thanh toán Nhà Máy Sản Xuất Nội Thất Cao Cấp Jager làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam.

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia dự thảo đàm phán hợp đồng, phụ lục phát sinh với đối tác;

- Kiểm soát hợp đồng với nhà thầu phụ, nhân công lắp đặt, các đơn hàng trọn gói.

- Thực hiện, kiểm tra và cập nhật các công việc thanh toán của công trình, dự án từ giai đoạn tạm ứng, thanh toán đến quyết toán.

- Chuyển giao hồ sơ đã được phê duyệt cho kế toán xuất hóa đơn.

- Bảo vệ khối lượng quyết toán với Chủ đầu tư.

- Tổng hợp, kiểm tra, soát xét và lưu trữ các hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng, khối lượng, các bản vẽ liên quan đến công trình, dự án.

- Kiểm tra, soát xét hồ sơ thanh toán của NCC.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn/Kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Kế toán, kỹ sư chuyên ngành Kinh tế xây dựng, kiến trúc,… liên quan đến nội thất và xây dựng.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dự án, đấu thầu là một lợi thế.

Trình độ chuyên môn:

- Am hiểu các nghiệp vụ đấu thầu, đấu thầu trong xây dựng.

Tại Nhà Máy Sản Xuất Nội Thất Cao Cấp Jager Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Máy Sản Xuất Nội Thất Cao Cấp Jager

