Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT PANEL làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 565 đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ bộ phận mua hàng trong việc kiểm tra, đối chiếu chứng từ mua hàng, chứng từ thanh toán. Nhập liệu, cập nhật thông tin đơn hàng, chứng từ mua hàng vào phần mềm kế toán. Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu mua hàng, thanh toán với các bộ phận liên quan. Hỗ trợ bộ phận mua hàng trong việc lập báo cáo, thống kê, phân tích số liệu mua hàng. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Hỗ trợ bộ phận mua hàng trong việc kiểm tra, đối chiếu chứng từ mua hàng, chứng từ thanh toán.

Nhập liệu, cập nhật thông tin đơn hàng, chứng từ mua hàng vào phần mềm kế toán.

Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu mua hàng, thanh toán với các bộ phận liên quan.

Hỗ trợ bộ phận mua hàng trong việc lập báo cáo, thống kê, phân tích số liệu mua hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành kế toán hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững nghiệp vụ kế toán mua hàng. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán mua hàng.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT PANEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT PANEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin