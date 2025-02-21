Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Công Nghiệp Nam Thuận Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tổng kho kim khí số 1, phan trọng tuệ, tam hiệp, thanh trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện hạch toán và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, đối chiếu và xử lý các chứng từ, hóa đơn liên quan đến thuế để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

- Tư vấn và hỗ trợ các phòng ban trong công ty về các vấn đề liên quan đến thuế, nhằm tối ưu hóa chi phí thuế cho doanh nghiệp.

- Tham gia xây dựng và thực hiện các quy trình, quy định về quản lý thuế trong công ty.

- Theo dõi và cập nhật các thay đổi về chính sách thuế và quy định pháp luật để đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.

- Hiểu biết sâu về luật thuế hiện hành và các quy định của Nhà nước liên quan đến thuế.

- Kỹ năng phân tích số liệu và lập báo cáo tài chính chính xác và kịp thời.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các công cụ văn phòng như Excel.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Nam Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.

- Được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa trong giờ làm việc.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.

- Thời gian làm việc linh hoạt và chế độ nghỉ phép theo quy định, bao gồm nghỉ lễ và nghỉ mát hàng năm.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Nam Thuận Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin