Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tân Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tân Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tân Toàn Cầu

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tân Toàn Cầu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- P2302 t1 time tower số 35 lê văn lương, phường nhân chính, quận thanh xuân, tp hà nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

● Hạch toán các chứng từ phát sinh hàng ngày.
● Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, tính thuế TNDN.
● Lập báo cáo thuế theo tháng & quý.
● Lập báo cáo tài chính cả năm.
● Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán sổ chi tiết và tổng hợp.
● Kiểm tra đối chiếu, cân đối hóa đơn GTGT trong nội địa và thuế mảng xuất khẩu.
● Chuẩn bị hồ sơ và tham gia làm việc với cơ quan thuế để quyết toán thuế, hoàn thuế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Độ tuổi từ 28 - 40 tuổi, nữ giới
● Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
● Kinh nghiệm làm kế toán thuế ít nhất 3 năm trở lên, ưu tiên ứng viên đã từng làm cho các công ty xuất nhập khẩu, có kinh nghiệm quyết toán.
● Có kiến thức sâu về nghiệp vụ kế toán, am hiểu về thuế, nghiệp vụ kế toán, luật kế toán.
● Kỹ năng: xử lý tình huống, giao tiếp tốt, phân tích và lên kế hoạch công việc, kiên nhẫn;
● Trung thực, thật thà, tỉ mỉ, cần cù trong công việc;
● Chủ động và sáng tạo trong công việc; Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần làm việc nhóm.
● Thành thạo Excel, Word, PPT, Google-drive;

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tân Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: Lương khởi điểm 14 -15 triệu
● Môi trường làm việc với người nước ngoài năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp nhiệt tình;
● Cơ hội thăng tiến và tăng lương theo năng lực và công việc;
● Có cơ hội thường xuyên đi công tác tiếp xúc các đối tác.
● Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm buổi sáng, nghỉ chiều thứ 7 và ngày chủ nhật; cụ thể: 8 tiếng/ngày, thứ 7 làm từ 8:00 - 12:00 trưa;
● Được hưởng các chế độ phúc lợi sau thời gian thử việc theo Luật Lao Động, bao gồm cả ngày nghỉ và BHXH, BHYT, BHTN.
Lưu ý đính kèm giấy tờ có liên quan khi gửi hồ sơ:
- Có chứng chỉ và bằng cấp bản gốc hoặc bản sao photo công chứng;
- Yêu cầu gửi địa chỉ email của công ty & quản lý cũ để xác nhận thông tin;
- Chứng chỉ nghề về các nghiệp vụ có liên quan (nếu có)
Địa chỉ phỏng vấn: Số 134/120 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ làm việc: Số 2, Ngõ 351 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Tân Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Ngõ 351 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

