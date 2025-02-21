Tuyển Kế toán thuế AIC Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

AIC Vietnam CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
AIC Vietnam CO., LTD

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại AIC Vietnam CO., LTD

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 127 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 7 Triệu

• Lập và soát xét Báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng. (Được hướng dẫn, đào tạo để nắm yêu cầu cần thực hiện)
• Cập nhật kiến thức định kỳ. (Theo hướng dẫn của phòng ban)
• Làm việc và giải trình với các bên liên quan (kiểm toán, thuế, bhxh…).
• Các công việc khác trong phạm vi phòng Dịch vụ kế toán thuế.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán. Ưu tiên đã làm trong các công ty dịch vụ kế toán, thuế, kiểm toán.
• Tiếng Anh: đọc, hiểu báo cáo tài chính bằng tiếng anh; giao tiếp cơ bản.
• Thành thạo tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, Power Point, Outlook)
• Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
• Khéo léo, cẩn thận, chịu khó, nhiệt tình, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc
QUYỀN LỢI
• Mức lương: từ khởi điểm 7 triệu (Thoả thuận)
• Được hướng dẫn, đào tạo để nắm yêu cầu thực hiện công việc.

Tại AIC Vietnam CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AIC Vietnam CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AIC Vietnam CO., LTD

AIC Vietnam CO., LTD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 8F, Vinafor tower, 127 Lo Duc Str, Dong Mac ward, Hai Ba Trung, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

