Tuyển Kế toán thuế AIC Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 127 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 7 Triệu

• Lập và soát xét Báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng. (Được hướng dẫn, đào tạo để nắm yêu cầu cần thực hiện)

• Cập nhật kiến thức định kỳ. (Theo hướng dẫn của phòng ban)

• Làm việc và giải trình với các bên liên quan (kiểm toán, thuế, bhxh…).

• Các công việc khác trong phạm vi phòng Dịch vụ kế toán thuế.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán. Ưu tiên đã làm trong các công ty dịch vụ kế toán, thuế, kiểm toán.

• Tiếng Anh: đọc, hiểu báo cáo tài chính bằng tiếng anh; giao tiếp cơ bản.

• Thành thạo tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, Power Point, Outlook)

• Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

• Khéo léo, cẩn thận, chịu khó, nhiệt tình, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

QUYỀN LỢI

• Mức lương: từ khởi điểm 7 triệu (Thoả thuận)

• Được hướng dẫn, đào tạo để nắm yêu cầu thực hiện công việc.

Tại AIC Vietnam CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AIC Vietnam CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin