Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka (Miền Bắc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka (Miền Bắc)
- Hà Nội:
- Khu đô thị Louis City Đại Mỗ (hay Tây Mỗ) Nam Từ Liêm, HN, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định của chế độ, chính sách kế toán và Luật thuế hiện hành.
- Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh của nội bộ nhân sự phòng kế toán cũng như các phòng ban khác có liên quan nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ kế toán.
- Thực hiện các báo cáo tháng, quý, năm theo quy định của Luật thuế và yêu cầu của BGĐ công ty.
- Tư vấn cho BGĐ các biện pháp hạn chế rủi ro và triển khai giám sát việc thực hiện.
- Hoàn thiện sổ sách, chứng từ theo quy định. Tổ chức công tác lưu trữ đầy đủ và khoa học.
- Chịu trách nhiệm làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế.
- Báo cáo và các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm làm kế toán 1-2 năm, có thể gắn bó lâu dài với công ty
- Biết sử dụng phần mềm kế toán, ưu tiên MISA Nắm vững quy định, chính sách thuế hiện hành
- Ham học hỏi, chủ động trong công việc Có tư duy xử lý, giải quyết vấn đề
- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel)
- Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka (Miền Bắc) Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia các phong trào/hoạt động: Teambuilding, các sự kiện tổ chức hàng năm, tổ chức Sinh nhật.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hòa đồng, quản trị công việc theo quy trình phối hợp giữa các phòng ban.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka (Miền Bắc)
