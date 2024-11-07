Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka (Miền Bắc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka (Miền Bắc)
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka (Miền Bắc)

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka (Miền Bắc)

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Khu đô thị Louis City Đại Mỗ (hay Tây Mỗ) Nam Từ Liêm, HN, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định của chế độ, chính sách kế toán và Luật thuế hiện hành.
- Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh của nội bộ nhân sự phòng kế toán cũng như các phòng ban khác có liên quan nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ kế toán.
- Thực hiện các báo cáo tháng, quý, năm theo quy định của Luật thuế và yêu cầu của BGĐ công ty.
- Tư vấn cho BGĐ các biện pháp hạn chế rủi ro và triển khai giám sát việc thực hiện.
- Hoàn thiện sổ sách, chứng từ theo quy định. Tổ chức công tác lưu trữ đầy đủ và khoa học.
- Chịu trách nhiệm làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế.
- Báo cáo và các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán/kiểm toán
- Kinh nghiệm làm kế toán 1-2 năm, có thể gắn bó lâu dài với công ty
- Biết sử dụng phần mềm kế toán, ưu tiên MISA Nắm vững quy định, chính sách thuế hiện hành
- Ham học hỏi, chủ động trong công việc Có tư duy xử lý, giải quyết vấn đề
- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel)
- Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka (Miền Bắc) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH khi trở thành nhân viên chính thức, được hưởng các chế độ khác theo luật LĐ Việt Nam.
- Được tham gia các phong trào/hoạt động: Teambuilding, các sự kiện tổ chức hàng năm, tổ chức Sinh nhật.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hòa đồng, quản trị công việc theo quy trình phối hợp giữa các phòng ban.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka (Miền Bắc)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka (Miền Bắc)

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đánh Bóng Kim Loại Leka (Miền Bắc)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Căn 11, Louis VII - TT12, Khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

