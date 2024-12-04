Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LASUN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LASUN HÀ NỘI
- Hà Nội: Số 4 Ngõ 67 Đỗ Quang Trung Hoà Cầu Giấy HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thực hiện công tác kế toán thuế, đảm bảo tuân thủ đúng luật thuế hiện hành.
Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và nộp đúng hạn.
Kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp và đầy đủ.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày một cách chính xác và kịp thời.
Cập nhật và quản lý các khoản phải thu, phải trả.
Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để cung cấp thông tin kế toán cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm kế toán từ 2 năm trở lên.
Thành thạo phần mềm kế toán Exel, Misa, hoặc các phần mềm kế toán khác.
Nắm vững các quy định về kế toán, thuế hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LASUN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc thân thiện, năng động.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LASUN HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
