Tuyển Kế toán thuế Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng & Giao Thông (Intracom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kế toán thuế Tại Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng & Giao Thông (Intracom)
- Hà Nội:
- 33 Đường Cầu Diễn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc
• Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có phát sinh hoặc có yêu cầu theo sự phân công, sắp xếp của Công ty
• Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra.
• Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty.
• Kết hợp cùng với kế toán tổng hợp, kế toán thuế hiện có đối chiếu số liệu báo cáo thuế của công ty với quyết toán.
• Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào ghi nhận đúng kỳ và đúng luật định.
• Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, tiền thuê sử dụng đất, thuế Nhà thầu, thuế liên quan tới hoạt động sản xuất điện (thuế tài nguyên, dịch vụ môi trường rừng …);
• Cân đối sổ sách, lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
• Thực hiện đối chiếu trước khi xuất hóa đơn cho các phòng ban
• Theo dõi công nợ khách hàng
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.
Yêu Cầu Công Việc
Quyền Lợi
- Tham gia các hoạt động của công ty
