Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16TT23, KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kê khai và báo cáo thuế:
Thực hiện các công việc kê khai thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, ...).
Chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế theo quy định của pháp luật.
Chánh sách thuế:
Cập nhật, theo dõi và thông báo các chính sách thuế mới của Nhà nước.
Tư vấn cho công ty về các vấn đề liên quan đến thuế và tối ưu hóa chi phí thuế.
Kiểm tra và đối chiếu số liệu:
Đối chiếu số liệu kế toán và số liệu thuế đảm bảo tính chính xác.
Công tác kiểm tra, rà soát các chứng từ liên quan đến thuế.
Hỗ trợ trong việc thanh tra, kiểm tra thuế:
Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho các cuộc kiểm tra của cơ quan thuế.
Tham gia và phối hợp làm việc với cơ quan thuế trong các vấn đề liên quan.
Quản lý hồ sơ thuế:
Lưu trữ và quản lý tất cả các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thuế theo quy định của pháp luật.
Đảm bảo bí mật và an toàn thông tin trong công tác thuế.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.
Am hiểu các quy định về pháp luật thuế và chế độ kế toán hiện hành.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo tốt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và Microsoft Office (Word, Excel).
Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12-15 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực
Làm việc từ 8h-17h15, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.
Các chế độ phúc lợi theo quy định công ty.
Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 88TT2, KĐT VĂN PHÚ, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

