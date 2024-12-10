Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tư Vấn Thb làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, LK03 - 01, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Quản lý, theo dõi thu/chi công nợ cho từng vụ việc, chi phí trên phần mềm, làm phiếu thu, phiếu chi,UNC/lệnh online thanh toán cho các khoản chi phí của công ty.

Theo dõi và nhập/xuất hóa đơn, tổng kết hàng tháng gửi cho Kế Toán Thuế

Giao dịch với ngân hàng và các cơ quan nhà nước liên quan

Thực hiện tính lương và bảo hiểm tại công ty

Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thanh toán, công nợ với khách hàng, đối tác

Theo dõi và khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, chi phí trả trước

Lập kế hoạch thanh toán, lập báo cáo dòng tiền hàng tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu

Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của BGĐ

Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định

Một số công việc khác theo chuyên môn nghiệp vụ của người lao động hoặc theo yêu cầu của cấp trên và BGĐ

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán: 1 năm trở lên

Tiếng Anh: giao tiếp tốt là 1 lợi thế,

Thành thạo vi tính văn phòng, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần cầu tiến

Giao tiếp tốt, Kỹ năng làm việc tự giác, độc lập, chủ động, làm việc theo nhóm tốt, quản lý thời gian hiệu quả. Có tinh thần trách nhiệm với công việc

Thời gian làm việc: từ 8h30 đến 18h00 hàng ngày (nghỉ và ăn trưa 1,5 tiếng) thứ 2 đến hết thứ 6 và sáng thứ 7.

Mức lương: 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Được hưởng các chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo quy định

Môi trường làm việc thân thiện, được học tập, đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có tầm nhìn và định hướng phát triển nghề nghiệp

Thưởng/ nghỉ mát, tham quan theo quy định của công ty và kết quả kinh doanh hàng năm của công ty

