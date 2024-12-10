Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tư Vấn Thb làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Tư Vấn Thb
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công Ty TNHH Tư Vấn Thb

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thb

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, LK03

- 01, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Quản lý, theo dõi thu/chi công nợ cho từng vụ việc, chi phí trên phần mềm, làm phiếu thu, phiếu chi,UNC/lệnh online thanh toán cho các khoản chi phí của công ty.
Theo dõi và nhập/xuất hóa đơn, tổng kết hàng tháng gửi cho Kế Toán Thuế
Giao dịch với ngân hàng và các cơ quan nhà nước liên quan
Thực hiện tính lương và bảo hiểm tại công ty
Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thanh toán, công nợ với khách hàng, đối tác
Theo dõi và khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, chi phí trả trước
Lập kế hoạch thanh toán, lập báo cáo dòng tiền hàng tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu
Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của BGĐ
Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định
Một số công việc khác theo chuyên môn nghiệp vụ của người lao động hoặc theo yêu cầu của cấp trên và BGĐ

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán: 1 năm trở lên
Tiếng Anh: giao tiếp tốt là 1 lợi thế,
Thành thạo vi tính văn phòng, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần cầu tiến
Giao tiếp tốt, Kỹ năng làm việc tự giác, độc lập, chủ động, làm việc theo nhóm tốt, quản lý thời gian hiệu quả. Có tinh thần trách nhiệm với công việc
Thời gian làm việc: từ 8h30 đến 18h00 hàng ngày (nghỉ và ăn trưa 1,5 tiếng) thứ 2 đến hết thứ 6 và sáng thứ 7.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thb Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
Được hưởng các chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo quy định
Môi trường làm việc thân thiện, được học tập, đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có tầm nhìn và định hướng phát triển nghề nghiệp
Thưởng/ nghỉ mát, tham quan theo quy định của công ty và kết quả kinh doanh hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Thb

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tư Vấn Thb

Công Ty TNHH Tư Vấn Thb

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 07, Ngõ 202, Đường Quyết Thắng, Tổ 8 - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

