Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 22 ngõ 92 Vương Thừa Vũ,Hà Nội

Thu thập, kiểm tra và lưu trữ hóa đơn, chứng từ thuế theo quy định.

Đối chiếu số liệu giữa các phần mềm nội bộ và báo cáo thuế.

Lập và nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuế nhà thầu (nếu có).

Đảm bảo kê khai đúng hạn và chính xác theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ và tham gia công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ phục vụ cho các đợt thanh tra, kiểm tra thuế.

Cập nhật các thay đổi về chính sách thuế và phổ biến cho các bộ phận liên quan.

Lập báo cáo tài chính theo quy định.

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo công việc kế toán được thực hiện hiệu quả.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc tương đương.

Độ tuổi : 1990-1999 . Giới tính : Nữ

Kinh nghiệm: 2 năm làm việc ở vị trí Kế toán thuế hoặc các vị trí tương đương.

Hiểu rõ và nắm vững các quy định pháp luật về thuế tại Việt Nam.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast hoặc các phần mềm tương tự).

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: 9 -15 triệu + thưởng theo hiệu suất công việc, sẵn sàng deal nếu năng lực làm việc tốt.

Thời gian làm việc : 8h30 đến 17h30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng) từ Thứ 2 đến Thứ 6,nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật.

Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện,hòa đồng.

Tham gia du lịch hè, teambuilding và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.

Các chế độ phúc lợi khác theo chế độ của công ty

Tham gia BHXH, BHYT khi ký kết hợp đồng lao động chính thức

