Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 22 ngõ 92 Vương Thừa Vũ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thu thập, kiểm tra và lưu trữ hóa đơn, chứng từ thuế theo quy định.
Đối chiếu số liệu giữa các phần mềm nội bộ và báo cáo thuế.
Lập và nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuế nhà thầu (nếu có).
Đảm bảo kê khai đúng hạn và chính xác theo quy định của pháp luật.
Hỗ trợ và tham gia công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế.
Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ phục vụ cho các đợt thanh tra, kiểm tra thuế.
Cập nhật các thay đổi về chính sách thuế và phổ biến cho các bộ phận liên quan.
Lập báo cáo tài chính theo quy định.
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo công việc kế toán được thực hiện hiệu quả.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc tương đương.
Độ tuổi : 1990-1999 . Giới tính : Nữ
Kinh nghiệm: 2 năm làm việc ở vị trí Kế toán thuế hoặc các vị trí tương đương.
Hiểu rõ và nắm vững các quy định pháp luật về thuế tại Việt Nam.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast hoặc các phần mềm tương tự).
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính: 9 -15 triệu + thưởng theo hiệu suất công việc, sẵn sàng deal nếu năng lực làm việc tốt.
Thời gian làm việc : 8h30 đến 17h30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng) từ Thứ 2 đến Thứ 6,nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật.
Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, thân thiện,hòa đồng.
Tham gia du lịch hè, teambuilding và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.
Các chế độ phúc lợi khác theo chế độ của công ty
Tham gia BHXH, BHYT khi ký kết hợp đồng lao động chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MASFLEX

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 22 ngõ 92 Vương Thừa Vũ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

