Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VMT holding, 1/82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

+ Tập hợp hóa đơn, chứng từ kế toán để theo dõi và hạch toán.
+ Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả
+ Hạch toán phiếu thu, phiếu chi, hạch toán chi phí trả trước và khấu hao TSCĐ.
+ Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn với bảng kê hóa đơn đầu vào, đầu ra.
+ Bổ sung các hồ sơ, chứng từ cần thiết để hoàn thiện sổ sách các năm tài chính.
+ Xuất hóa đơn cho khách hàng
+ Lập báo cáo thuế theo tháng, quý và BCTC năm
+ Giao dịch với cơ quan thuế, giải trình và cung cấp số liệu khi phát sinh yêu cầu.
+ Theo dõi tình hình nộp ngân sách của công ty
+ Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban giám đốc.
+ Trực tiếp tham gia giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thuế.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 25 - 40
- TRÌNH ĐỘ:
- Đại học trở lên, Chuyên ngành: Tài chính kế toán
- Kinh nghiệm vị trí tương đương: 3-5 năm. Đã làm trong ngành bán lẻ về mỹ phẩm, spa, chăm sóc sắc đẹp
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm kế toán
- Kiến thức:Am hiểu hóa đơn chứng từ, nghiệp vụ bán hàng, khai thuế.
- Kỹ năng:
+ Năng lực chuyên môn: Có khả năng tổ chức thực hiện công việc chuyên môn được giao, giám sát mục tiêu, có khả năng hướng dẫn đào tạo
+ Năng lực bổ trợ: KN giải quyết vấn đề, khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm, kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống
- Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
- Sử dụng phần mềm Misa, phần mềm Microsoft Office Word/excel thành thạo;

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13
- Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...
- Tham gia các chương trình Team building, du lịch...
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

