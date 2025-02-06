Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 ngõ 30 Mai Anh Tuấn

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

• Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty.
• Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty.
• Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
• Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm kế toán.
• Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc.
• Nhập hóa đơn hàng hóa, dịch vụ đầu vào - đầu ra, xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng.
• Kiểm soát và quản lý hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty/ Rà soát, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.
• Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi, hạch toán, sắp xếp thứ tự, bảo quản sổ sách, lưu trữ tài liệu chứng từ đó.
• Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, kê khai thuế của Công ty

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

THỜI GIAN LÀM VIỆC:
• 8h30 - 17h30 (Thứ 2 - Thứ 7).

Tại Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Tổng hợp HTV

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 19 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

