Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Kiot số 5, đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

- Nhận đơn hàng, làm thủ tục giấy tờ cần thiết chuyển giao cho BP giao hàng.

- Lập, theo dõi số lượng hàng hóa xuất - nhập - tồn hàng ngày.

- Lập báo cáo tồn kho hằng ngày.

- Theo dõi và báo cáo công nợ.

- Các công việc khác theo phân công.

- Nữ, tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên.

- Đã biết sử dụng phần mềm kế toán Fast/Misa.

- Sử dụng thành thạo vi tính word, excel, email...

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt tình, năng động, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thoả thuận, tuỳ theo kinh nghiệm thực tế.

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN) và các quyền lợi khác (tham quan, nghỉ mát, thưởng Lễ Tết...).

- Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp & thân thiện.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Làm việc giờ hành chính từ sáng thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ Pro Company

