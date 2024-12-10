Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Từ Vùng Kinh Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Số 01–02 Trần Phú, Đình Bảng, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Chuyên viên Kế toán Thuế

AN café (Kinh Bắc Signature) - Phòng Vận hành

Mô tả công việc:

1. Nhiệm vụ hàng ngày:

Thu thập hóa đơn mua vào, bán ra từ các cửa hàng.

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán.

Đảm bảo số liệu chính xác và kịp thời.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả với nhà cung cấp và khách hàng.

Đối chiếu công nợ định kỳ, đôn đốc thanh toán đúng hạn.

Kiểm tra, đối chiếu số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

Ghi nhận các giao dịch thu chi phát sinh

2. Nhiệm vụ hàng tháng:

Tổng hợp hóa đơn mua vào, bán ra để lập tờ khai thuế GTGT.

Nộp tờ khai và tiền thuế GTGT theo đúng thời hạn.

Tính toán số thuế TNCN phải nộp của nhân viên.

Lập tờ khai và nộp thuế TNCN theo quy định.

Báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận hàng tháng cho ban lãnh đạo.

Phân tích biến động số liệu tài chính.

Phối hợp với bộ phận bán hàng, kho để đối chiếu số liệu.

Điều chỉnh kịp thời các sai sót (nếu có).

3. Nhiệm vụ khác:

Kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính:

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Kiểm tra, rà soát sổ sách kế toán.

Lập báo cáo tài chính năm:

Quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Phối hợp kiểm toán (nếu có)

Lập kế hoạch tài chính năm tới.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc các chứng chỉ chuyên môn về thuế là một lợi thế.

2. Kinh nghiệm làm việc:

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế.

Hiểu biết sâu về các quy định pháp luật về thuế, kế toán và tài chính.

Kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế.

3. Kỹ năng chuyên môn:

Thành thạo trong việc lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế.

Kỹ năng phân tích số liệu và giải quyết vấn đề.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.

4. Phẩm chất cá nhân:

Trung thực, cẩn thận và tỉ mỉ.

Tinh thần trách nhiệm và cam kết với công việc.

Tại Công Ty TNHH Từ Vùng Kinh Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9tr - 12tr/ tháng

Phụ cấp: Ăn trưa

Đóng BHXH theo quy định

Thưởng lễ, tết, cuối năm hấp dẫn.

Được tặng Partner Treat hàng tháng.

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 12h - 14h) từ Thứ 2 đến Thứ 7.

Địa điểm làm việc: Văn phòng AN café, số 01 -2 đường Trần Phú, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Đồng hành và phát triển sự nghiệp tại AN café

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Từ Vùng Kinh Bắc

