Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GREEN STARS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Khu phố Phương Cầu, Phường Phương Liễu, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

- Quản lý bộ phận kế toán theo quy định công ty và pháp luật

• Lập biểu mẫu tài liệu, giấy tờ liên quan đến tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.

• Xây dựng kế hoạch công việc, đồng thời triển khai thực thi các nhiệm vụ của bộ phận kế toán. Bám sát nhiệm vụ và tiến độ hoàn thành công việc.

- Đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của sổ sách kế toán

• Kiểm tra chi tiết các phần hành kế toán: Kế toán bán hàng, kế toán tổng hợp, kế toán quỹ, kế toán thương mại điện tử; kế toán thuế, kế toán quỹ;

• Kiểm tra chi tiết các phát sinh của các bộ phận khác trong công ty liên quan đến chi phí.

• Giám sát các hoạt động lưu trữ chứng từ, sổ sách theo đúng quy định.

- Giám sát hoạt động quyết toán

- Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán;

- Tham gia phân tích, dự báo nguồn tài chính cho tổ chức

- Điều hành, đào tạo các kế toán viên

• Phân công, điều phối công việc phù hợp với khả năng của từng kế toán viên.

• Theo dõi, đo lường và đánh giá hiệu suất công viên của mỗi thành viên.

• Đưa ra các chính sách hoặc tham gia vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các kế toán viên theo định kỳ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Tài chính.

• Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng chuyên ngành kế toán hoặc các ngành có liên quan

• Kinh nghiệm từ 03 - 5 năm ở vị trí kế toán trưởng

• Am hiểu về luật thuế xử lý các vấn đề về thuế

• Am hiểu về xuất nhập khẩu

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về ngành hàng tiêu dùng

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thương mại điện tử

• Xử lý tình huống và nắm bắt thông tin nhanh.

• Lương cứng: 2x ( Thỏa thuận theo năng lực)+ cơm trưa tại CTY

• Được hưởng đầy đủ các chế độ (BHYT, BHTN, nghỉ phép, lễ tết…)

• Thưởng lễ tết, ngày phép/năm, đào tạo, du lịch, lương tháng 13

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh.

