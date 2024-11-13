Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An
- Bắc Ninh: Số 27 Cao Bá Quát
- Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chịu trách nhiệm về số liệu kế toán của chi nhánh mình phụ trách
- Hướng dẫn kế toán chi nhánh hạch toán các nghiệp vụ phát sinh đúng quy định
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý và hoàn thiện chứng từ, hồ sơ kế toán
- Đối chiếu, kiểm tra để xuất hóa đơn GTGT hàng ngày.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Báo cáo tài chính hàng tháng theo đúng quy định (được công ty hỗ trợ)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chăm chỉ, chịu được áp lực trong công việc và ko ngại bị "nhắc nhở"
- Sau 1 tháng thử việc nếu tiếp tục làm việc thì gắn bó ít nhất 6 tháng.
- Ưu tiên ứng viên ở gần trụ sở công ty
Tất cả các ứng viên ko đáp ứng được điều kiện này vui lòng ko apply job.
Tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của leader.
- Ngoài ra, sẽ được leader training để bước đầu hiểu về các cv của kế toán tại các doanh nghiệp cũng như cơ hội được hiểu sâu về các mảng thuế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
