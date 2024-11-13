Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 27 Cao Bá Quát

- Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm về số liệu kế toán của chi nhánh mình phụ trách
- Hướng dẫn kế toán chi nhánh hạch toán các nghiệp vụ phát sinh đúng quy định
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý và hoàn thiện chứng từ, hồ sơ kế toán
- Đối chiếu, kiểm tra để xuất hóa đơn GTGT hàng ngày.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Báo cáo tài chính hàng tháng theo đúng quy định (được công ty hỗ trợ)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc đã có kiến thức sơ cấp về mảng này.
- Chăm chỉ, chịu được áp lực trong công việc và ko ngại bị "nhắc nhở"
- Sau 1 tháng thử việc nếu tiếp tục làm việc thì gắn bó ít nhất 6 tháng.
- Ưu tiên ứng viên ở gần trụ sở công ty
Tất cả các ứng viên ko đáp ứng được điều kiện này vui lòng ko apply job.

Tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội học tập và phát triển.
- Làm việc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của leader.
- Ngoài ra, sẽ được leader training để bước đầu hiểu về các cv của kế toán tại các doanh nghiệp cũng như cơ hội được hiểu sâu về các mảng thuế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 Trung Yên 14, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

