Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Giải trí Làng Xì Trum làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 03 Trần Nhân Tôn, Phường 09, Quận 05, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

-Nhập liệu, theo dõi và báo cáo sổ quỹ, ngân hàng

-Kiểm tra báo cáo mua hàng, đối chiếu công nợ, kiểm kê hàng hóa nhập kho so với thống kê của thủ kho

-Theo dõi công nợ, dòng tiền phải thu, phải trả

-Xuất hóa đơn GTGT

-Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu.

-Kiểm kê kho hàng tháng, giải quyết các vấn đề chênh lệch kho, lỗi phần mềm kho cho các chi nhánh

-Nhập liệu và làm báo cáo thuế GTGT, TNCN hàng quý và BCTC, QT TTNCN cuối năm

-Làm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng cho BGĐ

-Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có từ 2 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế hoặc đã làm dịch vụ cho nhiều công ty

-Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và các phần mềm Kế toán

-Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính

-Cẩn thận, trung thực

-Kỹ năng phân tích, tư duy logic tốt và khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Giải trí Làng Xì Trum Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 13tr

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, lương tháng 13… và các chế độ phúc lợi khác tại Công ty theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải trí Làng Xì Trum

