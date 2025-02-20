Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA
- Hà Nội:
- Thôn Phương Bản, xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội, Huyện Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
-Hướng dẫn, giải quyết các thắc mắc cho kế toán viên, điều phối công việc và các hoạt động khác.
- Theo dõi quản lý công nợ
- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm, định mức sản phẩm
- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng hóa (xuất- nhập- tồn)
- Xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán liên quan đến ngân hàng
- Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, trích trước theo tháng.
- Lập báo cáo liên quan đến giá vốn, chi phí và ngân sách.
- Xây dựng chính sách tài chính tuân thủ theo yêu cầu & quy định của công ty và nhà nước, giúp BGĐ phát triển hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực
- Trung thực, thật thà, năng động
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty bao gồm ốm đau, hiếu hỉ, du lịch thưởng các ngày Lễ, Tết.
Có cơ hội được đào tạo chuyên sâu do Công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
