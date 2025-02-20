Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thôn Phương Bản, xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

-Hướng dẫn, giải quyết các thắc mắc cho kế toán viên, điều phối công việc và các hoạt động khác.

- Theo dõi quản lý công nợ

- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm, định mức sản phẩm

- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng hóa (xuất- nhập- tồn)

- Xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán liên quan đến ngân hàng

- Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, trích trước theo tháng.

- Lập báo cáo liên quan đến giá vốn, chi phí và ngân sách.

- Xây dựng chính sách tài chính tuân thủ theo yêu cầu & quy định của công ty và nhà nước, giúp BGĐ phát triển hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Kế toán

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực

- Trung thực, thật thà, năng động

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 16.000.000

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty bao gồm ốm đau, hiếu hỉ, du lịch thưởng các ngày Lễ, Tết.

Có cơ hội được đào tạo chuyên sâu do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin