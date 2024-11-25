Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI PHÁT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 184 Phương Lưu 2, Đông Hải 1, Hải An, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Hàng ngày theo dõi phiếu cân, lượng nhập hàng cho các nhà máy

- Chốt số liệu ngày 10-20 và cuối tháng xuất hoá đơn.

- Kiểm tra đơn đặt hàng ngũ kim , xuất nhập hàng.

- Theo dõi chi phí vận hành xe, hoá đơn chứng từ về xe

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Thu thập và xử lý các chứng từ và nhập vào phần mềm (3TSOFT)

- Theo dõi hoàn thiện chứng từ kế toán

- Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

- Lưu trữ dữ liệu, hồ sơ kế toán theo qui định.

- Các công việc liên quan theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi 26-40

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, kĩ năng máy tính tốt

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

- Kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực, từ 12tr đến 15tr

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng

- Các chế độ thưởng Tết và các ngày lễ... theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHÔI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin