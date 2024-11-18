Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách chi tiết đầu vào.
Rà soát tất cả hồ sơ thanh toán trước khi trình ký TGĐ.
Tính giá thành.
Đối chiếu hàng tồn kho của tất cả kho hàng.
Quản lý và kiểm soát số lượng nhập/xuất kho so với định mức quy định.
Định kỳ kiểm kê theo số lượng nhập xuất tồn với số lượng hàng hoá thực tế.
Thanh toán công nợ, xuất hóa đơn cho các nhà cung cấp.
Kiểm tra, đối chiếu, cân đối số liệu chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Lập đề nghị và theo dõi tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán.
Đi giao dịch với ngân hàng liên quan đến các nghiệp vụ thu chi và theo yêu cầu:
+ Giao dịch chứng từ: Rút séc, nộp tiền, UNC....
+ Chuẩn bị hồ sơ: Mở - đóng tài khoản, thay đổi thông tin giao dịch với ngân hàng, các HĐ tiền gửi, tiền vay, giải ngân.....
+ Lấy sao kê ngân hàng định kỳ;
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán văn phòng cty.
Theo dõi và quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 25-40 tuổi.
Trình độ chuyên môn: Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp các từ các trường đại học tài chính, kế toán.
Trên 01 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí tương đương cho các doanh nghiệp có quy mô lớn là một lợi thế
Có kỹ năng giao tiếp và khả năng chịu áp lực trong công việc;
Chăm chỉ và có ý chí cầu tiến trong công việc và sự nghiệp;
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thoả thuận
BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ
Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ.
Du lịch 1-2 lần/ năm
Cấp phát đồng phục theo quy định công ty
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GALACTIC HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 183C, Nguyễn Văn Đậu, P11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-hai-phong-job252516
