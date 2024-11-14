Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM & DV Giao Nhận Hàng Hóa F.D.I Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Phòng 602, Tầng 6, Tòa nhà EIC, số 1/10B đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, Quận Hải An, TP Hải Phòng, Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phụ trách nhận Debit note, Kiểm tra Thông tin Debit Note và làm bảng kê gửi mail khách hàng;

Thu thập hóa đơn, chứng từ chi phí đầu vào từ các bộ phận để kiểm soát doanh thu, chi phí lô hàng và phản ánh đúng doanh thu của bộ phận trên hệ thống;

Xử lý, sắp xếp, hạch toán, lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán;

Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng;

Kiểm tra, kiểm soát tính chính xác, hợp lệ hợp pháp của các loại chứng từ (chứng từ Thuế, chứng từ kế toán nội bộ...) và luân chuyển theo đúng quy trình. Cập nhật thông tin chứng từ, sổ sách kế toán;

Phối hợp với Kế toán Thuế để cùng hoàn thiện hồ sơ chứng từ thuế, xử lý các nghiệp vụ tạm ứng, hoàn ứng và thu, chi tiền mặt;

Theo dõi cập nhật công nợ, đôn đốc việc thanh toán đúng thời hạn; quản lý chi tiết và thu hồi công nợ của khách hàng theo danh sách được phân công;

Lập báo cáo doanh thu, chi phí công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng; in chứng từ số sách liên quan;

Lên kế hoạch thanh toán nợ đúng hạn cho nhà cung cấp; Giải trình được các số liệu và báo cáo công việc định kỳ cho cấp quản lý;

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo sự phân công của Cấp quản lý và sự sắp xếp của BGĐ;

Trao đổi công việc cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán

Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên

Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán: Misa

Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.

Có tư duy tốt về khả năng xử lý và giải quyết các tình huống xảy ra.

Đảm bảo, sắp xếp thời gian làm việc từng hạng mục theo kế hoạch.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty Logistics

Tại Công Ty TNHH TM & DV Giao Nhận Hàng Hóa F.D.I Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

Đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam; Bảo hiểm sức khỏe PVI;

Thưởng các dịp Lễ, lương tháng 13, thưởng KPI, thưởng theo thâm niên,...

Chế độ phụ cấp theo vị trí + cấp đồng phục;

Hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm và các hoạt động văn hóa tập thể khác;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM & DV Giao Nhận Hàng Hóa F.D.I Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin