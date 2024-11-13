Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10, ngõ 15 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Theo dõi và hạch toán lên phần mềm kế toán doanh thu, chi phí mảng Vận tải hàng hoá.

- Cuối tháng đối chiếu , chốt công nợ với các đối tác.

- Tập hợp đầy đủ chứng từ theo từng đơn hàng ( bản gốc + bản phô tô) gửi đối tác cuối tháng.

- Thực hiện theo dõi và phân bổ các chi phí trả trước, hạch toán vào phần mềm kế toán

- Thực hiện các bước tính giá thành cơ sở và phân bổ trên phần mềm

- Áp đơn giá và tính giá vốn từng loại hình kinh doanh

- Báo cáo giá vốn từng loại hình kinh doanh cho kế toán tổng hợp

- Lập báo cáo lãi lỗ, phân tích, báo cáo giá vốn theo các chỉ tiêu quản lý

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của kế toán trưởng

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tốt nghiệp Cao đăng/Đại học trở lên chuyên ngành tài chính/kế toán

- Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các doanh nghiệp kinh doanh/sản xuất/dịch vụ thương mai, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải/Logistics

- Tin học văn phòng tốt: word, excel, các phần mềm kế toán

- Có khả năng tư duy, xử lý, tổng hợp từ chi tiết.

Tại Công ty TNHH XE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12 - 14 triệu + thưởng lễ tết

- Được hưởng các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, nghỉ mát hàng năm;

- Được cung cấp trang thiết bị làm việc: Đồng phục, máy tính,...

- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XE Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin