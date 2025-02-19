Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Vinh Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô II - 3, Đường số 13, nhóm CN II, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo theo dự án

- Thực hiệp các nghiệp vụ KTTH theo đúng chế độ, quy định về kế toán & thuế

- Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên các nghiệp vụ liên quan tới công nợ, chi phí, giá thành, kho

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng và Giám đốc giao.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về thuế, đã từng quyết toán thuế

- Có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp từ 5 năm trở lên.

- Ưu tiên: có chứng chỉ Kế toán trưởng và kinh nghiệm kế toán lĩnh vực xuất nhập khẩu.

- Thành thạo phần mềm kế toán Misa.

- Có khả năng xây dựng hệ thống

Tại Công ty Cổ Phần Vinh Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp cơm trưa 36.000 đồng/ ngày

- Văn phòng thiết kế liền kề với xưởng tại Khu CN Tân Bình

- Nghỉ T7 cách tuần, Chủ Nhật

- Đóng BHYT, BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn 24/24

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Vinh Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin