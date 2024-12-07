Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 lê Văn lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Kiểm soát các loại hóa đơn, tiếp nhận và kiểm tra chứng từ kế toán

Kiểm soát giá cả hàng hóa nhập vào

Quản lý định mức tồn kho

Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ trong nhà hàng

Chấm công,tính lương cho nhân viên, BHXH, làm hợp đồng, quyết định nội bộ

Lập các báo cáo liên quan theo quy định

Các công việc khác

- Thời gian làm việc: thứ 2 (8h-17h)- sáng thứ 7 (12h00)

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Thành thạo phần mềm kế toán, excel, word...

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc

- Khả năng phân tích, tổng hợp và nhạy bén với các con số

- Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt

Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 13 tr + Phụ cấp

- Được hưởng lương thâm niên theo quy định

- Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.

- Được hưởng BHXH, BHYT,.. chế độ các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, lương tháng thứ 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam

