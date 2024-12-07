Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam
Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 23 lê Văn lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 14 Triệu
Kiểm soát các loại hóa đơn, tiếp nhận và kiểm tra chứng từ kế toán
Kiểm soát giá cả hàng hóa nhập vào
Quản lý định mức tồn kho
Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ trong nhà hàng
Chấm công,tính lương cho nhân viên, BHXH, làm hợp đồng, quyết định nội bộ
Lập các báo cáo liên quan theo quy định
Các công việc khác
- Thời gian làm việc: thứ 2 (8h-17h)- sáng thứ 7 (12h00)
Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Thành thạo phần mềm kế toán, excel, word...
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc
- Khả năng phân tích, tổng hợp và nhạy bén với các con số
- Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt
- Thành thạo phần mềm kế toán, excel, word...
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc
- Khả năng phân tích, tổng hợp và nhạy bén với các con số
- Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt
Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương khởi điểm: 13 tr + Phụ cấp
- Được hưởng lương thâm niên theo quy định
- Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.
- Được hưởng BHXH, BHYT,.. chế độ các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, lương tháng thứ 13...
- Được hưởng lương thâm niên theo quy định
- Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.
- Được hưởng BHXH, BHYT,.. chế độ các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, lương tháng thứ 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và dịch vụ KEIKO Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI