Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu ngoại giao đoàn TRung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Lập tờ khai, nộp báo cáo thuế theo quy định hiện hành

Kiểm soát CP phát sinh, thực hiện các bút toán cuối tháng

Tổng hợp Chi phí Công trình.

Kiểm soát hoá đơn, chứng từ.

Làm hồ sơ ngân hàng.

Lưu trữ hồ sơ theo quy định

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán. Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực xây dựng.

Độ tuổi : sinh năm 1995 – 1989

Tư duy logic, có trách nhiệm, cẩn thận, xử lý công việc linh hoạt .

Sử dụng thành thạo : word, Excel và phần mềm kế toán Misa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và các khoản lễ tết

Các chế độ phúc lợi, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước

Đóng bảo hiểm sau khi kết thúc 01 tháng thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE

