Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE
Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu ngoại giao đoàn TRung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Lập tờ khai, nộp báo cáo thuế theo quy định hiện hành
Kiểm soát CP phát sinh, thực hiện các bút toán cuối tháng
Tổng hợp Chi phí Công trình.
Kiểm soát hoá đơn, chứng từ.
Làm hồ sơ ngân hàng.
Lưu trữ hồ sơ theo quy định
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán. Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực xây dựng.
Độ tuổi : sinh năm 1995 – 1989
Tư duy logic, có trách nhiệm, cẩn thận, xử lý công việc linh hoạt .
Sử dụng thành thạo : word, Excel và phần mềm kế toán Misa
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 13-16tr
Lương tháng 13 và các khoản lễ tết
Các chế độ phúc lợi, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước
Đóng bảo hiểm sau khi kết thúc 01 tháng thử việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
