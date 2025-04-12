Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Lâm Linh Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Lâm Linh Phú
- Hà Nội: số 9, ngõ 127 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan: nhập xuất vật tư, công cụ, TSCĐ
Đảm bảo tính chính xác của các nghiệp vụ kế toán phát sinh, cân đối số liệu
Tính giá thành sản phẩm
Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Tham gia vào quá trình kiểm tra, sửa đổi các quy trình kế toán nội bộ sao cho phù hợp thực tế
Lập báo cáo tài chính
Cân đối, quản lý dòng tiền
Làm các công việc phát sinh liên quan khác khi được cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Kinh nghiệm: 2 năm làm kế toán tổng hợp
Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán misa.
Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao, có thể làm thêm ngoài giờ để hoàn thành các công việc theo tiến độ
Siêng năng, tháo vác và chủ động trong công việc được cấp trên giao.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm ở mảng xây dựng hoặc hiểu rõ vấn đề của dự án xây dựng và các kỹ năng để cân đối chi phí cho dự án xây dựng.
Ưu tiên ứng viên có mong muốn gắn bó với công ty và phát triển nghề nghiệp
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Lâm Linh Phú Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia CLB nhảy zumba của Công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đa dạng và thăng tiến
Tham gia các chế độ phúc lợi: đi du lịch, tham quan nghỉ mát, thể dục thể thao…
Thưởng tháng lương 13, các ngày Lễ Tết; Thưởng dự án và doanh thu cuối năm
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
Công ty hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng làm việc
Các chế độ khác sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Lâm Linh Phú
