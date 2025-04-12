Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Công Nghệ Lâm Linh Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 9, ngõ 127 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Kế toán tổng hợp

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan: nhập xuất vật tư, công cụ, TSCĐ

Đảm bảo tính chính xác của các nghiệp vụ kế toán phát sinh, cân đối số liệu

Tính giá thành sản phẩm

Kiểm tra đối chiếu tổng hợp, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Tham gia vào quá trình kiểm tra, sửa đổi các quy trình kế toán nội bộ sao cho phù hợp thực tế

Lập báo cáo tài chính

Cân đối, quản lý dòng tiền

Làm các công việc phát sinh liên quan khác khi được cấp trên yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán/kiểm toán/ kinh tế xây dựng

Giới tính: Nữ

Kinh nghiệm: 2 năm làm kế toán tổng hợp

Thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán misa.

Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao, có thể làm thêm ngoài giờ để hoàn thành các công việc theo tiến độ

Siêng năng, tháo vác và chủ động trong công việc được cấp trên giao.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm ở mảng xây dựng hoặc hiểu rõ vấn đề của dự án xây dựng và các kỹ năng để cân đối chi phí cho dự án xây dựng.

Ưu tiên ứng viên có mong muốn gắn bó với công ty và phát triển nghề nghiệp

Quyền Lợi

Lương: 12.000.000 – 18.000.000 VNĐ ( hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Tham gia CLB nhảy zumba của Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đa dạng và thăng tiến

Tham gia các chế độ phúc lợi: đi du lịch, tham quan nghỉ mát, thể dục thể thao…

Thưởng tháng lương 13, các ngày Lễ Tết; Thưởng dự án và doanh thu cuối năm

Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

Công ty hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng làm việc

Các chế độ khác sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển

