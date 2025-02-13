Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dự án N03 - T7 Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

- Thu thập chứng từ, hóa đơn của doanh nghiệp phát sinh để thực hiện hạch toán, kê khai

- Kiểm tra chứng từ, hóa đơn liệu đã hợp lý, hợp lệ, hợp pháp và đúng quy định chưa để xử lý kịp thời nếu có sai sót.

- Thực hiện thu thập thông tin các khoản tiền chi, tiền gửi, tiền thu vào sổ quỹ có liên quan tới những hoạt động của doanh nghiệp.

- Kiểm tra và đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp lớn

- Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được tính toán đúng đắn và khớp với những gì báo cáo đã nêu

- Hạch toán các tài khoản kế toán như doanh thu, chi phí, phân bổ chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT, ... Lập báo cáo thuế hàng tháng, quyết toán hàng năm.

- Theo dõi công nợ của doanh nghiệp. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi của doanh nghiệp.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ (theo tháng, quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán

- Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

- Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên

- Lưu trữ dữ liệu kế toán trong kho dữ liệu của doanh nghiệp để tiện truy xuất, tra cứu.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu QLTT.

- Tốt nghiệp trình độ Đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

- Ưu tiên có chứng chỉ, tin học văn phòng, khai báo thuế, kế toán trưởng, APC

- Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp, hoặc các vị trí tương đương ở phòng kế toán.

- Vững nghiệp vụ về Kế toán, có khả năng tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng

- Có khả năng phân tích báo cáo tài chính và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp

- Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là Excel và phần mềm kế toán tài chính (Misa, Fast...).

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nắm bắt thông tin, kỹ năng kiểm soát số liệu nhanh chóng...

- Năng động, trẻ trung, nhanh nhẹn, nhiệt huyết, sáng tạo và đam mê công việc.

- Là người cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, thích làm việc với số liệu.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: Từ 13 tr - 18 tr / tháng (tùy theo năng lực)

+ Hỗ trợ cơm trưa tại công ty, môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, lắng nghe và tích cực

+ Được tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân theo kế hoạch của Công ty,

+ Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép năm, lương tháng 13, thưởng doanh thu, hiếu hỷ, ốm đau, thai sản, các ngày lễ tết trong năm, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC SKU VIỆT NAM

