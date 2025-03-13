Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác
In sổ chi tiết và tổng hợp các đơn vị, phòng ban thuộc công ty theo qui định.
Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN và các báo cáo quyết toán năm
Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm.
Cung cấp số liệu cho Ban Lãnh đạo khi có yêu cầu.
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong công tác tài chính kếtoán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cho bản thân và người thân như Chế độ thăm hỏi ốm đau; Hiếu - hỉ…;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI