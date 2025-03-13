Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác
In sổ chi tiết và tổng hợp các đơn vị, phòng ban thuộc công ty theo qui định.
Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN và các báo cáo quyết toán năm
Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm.
Cung cấp số liệu cho Ban Lãnh đạo khi có yêu cầu.
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các ngành liên quan
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong công tác tài chính kếtoán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước bao gồm BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cho bản thân và người thân như Chế độ thăm hỏi ốm đau; Hiếu - hỉ…;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, Tòa nhà Startup Tower, ngõ 91 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

