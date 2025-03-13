Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác

In sổ chi tiết và tổng hợp các đơn vị, phòng ban thuộc công ty theo qui định.

Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN và các báo cáo quyết toán năm

Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm.

Cung cấp số liệu cho Ban Lãnh đạo khi có yêu cầu.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong công tác tài chính kếtoán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước bao gồm BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cho bản thân và người thân như Chế độ thăm hỏi ốm đau; Hiếu - hỉ…;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VIKLAND

