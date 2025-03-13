Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PFC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PFC
- Hà Nội:
- Tầng 8 tòa Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Là Kế toán Tổng hợp của PFC, công việc của bạn bao gồm:
Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán MISA.
Quản lý và theo dõi công nợ, duy trì liên hệ với khách hàng để cập nhật tình hình thanh toán.
Quản lý thu - chi quỹ của công ty.
Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp đảm bảo tính chính xác và thống nhất.
Lập báo cáo thuế GTGT và thuế TNCN hàng tháng theo quy định.
Chuẩn bị báo cáo tài chính, lập quyết toán thuế TNDN đúng hạn.
Theo dõi và quản lý dòng tiền nhằm cân đối các nguồn thu - chi hiệu quả.
Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong một số công việc liên quan đến bán hàng.
Thực hiện các công việc hành chính khác tại văn phòng khi cần thiết.
Báo cáo nội bộ khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốithiểu3nămkinhnghiệmởvịtríKếtoánTổnghợphoặccácvaitròtươngtựtronglĩnhvựcthươngmại,sảnxuất,hoặccácngànhliênquan.
Amhiểuvàthànhthạocácchuẩnmựckếtoán,quyđịnhthuế,phápluậttàichínhhiệnhành.
Cókhảnănglậpbáocáotàichính,phântíchvàdựbáotìnhhìnhtàichínhcủadoanhnghiệp.
Sửdụng thành thạocác phần mềmkế toán nhưMISA và ứngdụng văn phòng(Excel, Word).
Kỹnăngphântích,quảnlývàxửlýsốliệuchínhxác,cẩnthận,chitiết.
Kỹnănggiaotiếpvàphốihợptốt,đặcbiệtlàtrongviệclàmviệcvớicácbộphậnliênquan.
Khảnănglàmviệcđộclậpvàquảnlýcôngviệchiệuquả,đảmbảotuânthủcácthờihạnbáocáo
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PFC Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng (nhận 85% lương)
Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo Pháp luật quy định.
Có cơ hội thăng tiến lên vị trí Kế toán trưởng.
Thời gian làm việc: T2 - sáng T7 (8h-12h & 13h30-17h30), nghỉ trưa một tiếng rưỡi.
Địa chỉ: Tầng 8 tòa Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PFC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI