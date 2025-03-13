Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ PFC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Là Kế toán Tổng hợp của PFC, công việc của bạn bao gồm:

Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán MISA.

Quản lý và theo dõi công nợ, duy trì liên hệ với khách hàng để cập nhật tình hình thanh toán.

Quản lý thu - chi quỹ của công ty.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp đảm bảo tính chính xác và thống nhất.

Lập báo cáo thuế GTGT và thuế TNCN hàng tháng theo quy định.

Chuẩn bị báo cáo tài chính, lập quyết toán thuế TNDN đúng hạn.

Theo dõi và quản lý dòng tiền nhằm cân đối các nguồn thu - chi hiệu quả.

Hỗ trợ phòng Kinh doanh trong một số công việc liên quan đến bán hàng.

Thực hiện các công việc hành chính khác tại văn phòng khi cần thiết.

Báo cáo nội bộ khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc.