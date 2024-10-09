Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 91A Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Bạn muốn gia nhập một môi trường năng động, trẻ trung và đầy thử thách? JupViec. vn - Nền tảng kết nối hàng đầu giữa người giúp việc và khách hàng đang tìm kiếm những tài năng đầy nhiệt huyết, sáng tạo để cùng chúng tôi chinh phục những đỉnh cao mới.
Tại JupViec. vn, bạn sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, được đào tạo bài bản và có cơ hội phát triển bản thân không giới hạn. Hãy cùng chúng tôi tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng, góp phần mang đến cuộc sống tiện nghi cho hàng triệu gia đình Việt.
Là một Kế toán tổng hợp tại JupViec. vn, bạn sẽ làm gì?
Xuất hóa đơn GTGT và thực hiện các giao dịch trên hệ thống của JupViec Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và kiểm tra việc hạch toán vào PMKT Hạch toán các nghiệp vụ tổng hợp: Phân bổ chi phí, hạch toán lương và các khoản trích theo lương, doanh thu và một số nghiệp vụ khác Kiểm tra, hướng dẫn công việc cho các kế toán viên Kiểm tra nhập xuất kho, tổ chức kiểm kê kho bán lẻ, lập biên bản kiểm kê xác định thừa thiếu, nguyên nhân và giải pháp Định kỳ, thực hiện kê khai và lập các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo đúng quy định của Luật quản lý thuế. Lập báo cáo dòng tiền hàng ngày và theo tháng Lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng Lập BCTC quyết toán thuế cuối năm Thực hiện quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học và an toàn. Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.
Xuất hóa đơn GTGT và thực hiện các giao dịch trên hệ thống của JupViec
Kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và kiểm tra việc hạch toán vào PMKT
Hạch toán các nghiệp vụ tổng hợp: Phân bổ chi phí, hạch toán lương và các khoản trích theo lương, doanh thu và một số nghiệp vụ khác
Kiểm tra, hướng dẫn công việc cho các kế toán viên
Kiểm tra nhập xuất kho, tổ chức kiểm kê kho bán lẻ, lập biên bản kiểm kê xác định thừa thiếu, nguyên nhân và giải pháp
Định kỳ, thực hiện kê khai và lập các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo đúng quy định của Luật quản lý thuế.
Lập báo cáo dòng tiền hàng ngày và theo tháng
Lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng
Lập BCTC quyết toán thuế cuối năm
Thực hiện quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học và an toàn.
Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:
Bằng cấp: Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính Kinh nghiệm: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô doanh thu từ 100 tỷ trở lên, từng có kinh nghiệm quản lý nhóm từ 2-3 người. Có kiến thức chuyên sâu về tài chính, kế toán, am hiểu pháp luật liên quan: Luật thuế GTGT, TNDN, chuẩn mực kế toán Đã từng tham gia quyết toán thuế, làm việc với kiểm toán Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Misa
Bằng cấp: Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính
Kinh nghiệm: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô doanh thu từ 100 tỷ trở lên, từng có kinh nghiệm quản lý nhóm từ 2-3 người.
Có kiến thức chuyên sâu về tài chính, kế toán, am hiểu pháp luật liên quan: Luật thuế GTGT, TNDN, chuẩn mực kế toán
Đã từng tham gia quyết toán thuế, làm việc với kiểm toán
Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Misa
Kỹ năng:
Kỹ năng thành thạo PM Misa, word, excell,.. và thành thạo làm việc trên google docs Có tư duy tốt, khả năng làm việc độc lập Có thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt huyết trong công việc Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng thành thạo PM Misa, word, excell,.. và thành thạo làm việc trên google docs
Có tư duy tốt, khả năng làm việc độc lập
Có thái độ làm việc nghiêm túc, nhiệt huyết trong công việc
Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 14-18 triệu tùy theo năng lực và kinh nghiệm hoặc có thể thỏa thuận Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau 2 tháng thử việc Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty theo quy định (Teambuilding, du lịch, teabreak,..) Được đào tạo, nâng cao trình độ và nghiệp vụ. Thời gian làm việc: Từ 8h-17h30, nghỉ trưa 1h30p từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần
Mức lương: từ 14-18 triệu tùy theo năng lực và kinh nghiệm hoặc có thể thỏa thuận
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau 2 tháng thử việc
Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty theo quy định (Teambuilding, du lịch, teabreak,..)
Được đào tạo, nâng cao trình độ và nghiệp vụ.
Thời gian làm việc: Từ 8h-17h30, nghỉ trưa 1h30p từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC

Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Nhà sạch HMC

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: P. 1309, T.13, Khu A, Tòa M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

