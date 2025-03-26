Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 395 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Thực hiện đối chiếu doanh thu trên phần mềm kế toán và Myspa.

Tổng hợp hoá đơn chứng từ mua và bán hàng.

Theo dõi đơn hàng trên các trang thương mại điện tử của công ty và xuất hoá đơn GTGT.

Theo dõi công nợ và thanh toán đúng hạn công nợ với NCC.

Kiểm kê kho hàng tuần và lập báo cáo tồn kho để nhập hàng cho các chi nhánh.

Nhập các chứng từ bán hàng, thu, chi, nhập xuất kho phát sinh hàng ngày lên phần mềm kế toán.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Tính giá thành thành phẩm nhập kho.

Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN và BCTC năm.

Báo cáo KQHĐKD theo yêu cầu của BGĐ.

Thực hiện giải trình khi có cơ quan thuế yêu cầu.

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: 24 tuổi – 38 tuổi.

Tốt nghiệp CĐ- ĐH chuyên ngành Kế toán.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Amis.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí kế toán tổng hợp.

Am hiểu luật thuế và các văn bản pháp luật hiện hành.

Biết tính giá thành sản phẩm.

Ưu tiên ứng viên làm trong lĩnh vực làm đẹp và thương mại điện tử.

Biết chủ động trong công việc và đề xuất phương pháp xử lý công việc đảm bảo kịp tiến độ.

Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU

