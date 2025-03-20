Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Kiểm tra, đối chiếu và thực hiện các khoản thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác theo đúng quy trình.
- Xác minh hóa đơn, hợp đồng, chứng từ thanh toán để đảm bảo tính hợp lệ và tuân thủ quy định.
- Hỗ trợ theo dõi hàng tồn kho
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ Nữ
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán
- Tiếng Nhật N3 (giao tiếp được với sếp Nhật)
- Không cần kinh nghiệm
- Sử dụng được powerpoint, excel
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán
- Tiếng Nhật N3 (giao tiếp được với sếp Nhật)
- Không cần kinh nghiệm
- Sử dụng được powerpoint, excel
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì
- Xe đưa đón: kiểm tra xe buýt số 1
- Các lợi ích khác:
- Các lợi ích khác:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI