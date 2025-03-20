Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Kiểm tra, đối chiếu và thực hiện các khoản thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác theo đúng quy trình.

- Xác minh hóa đơn, hợp đồng, chứng từ thanh toán để đảm bảo tính hợp lệ và tuân thủ quy định.

- Hỗ trợ theo dõi hàng tồn kho

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán

- Tiếng Nhật N3 (giao tiếp được với sếp Nhật)

- Không cần kinh nghiệm

- Sử dụng được powerpoint, excel

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Xe đưa đón: kiểm tra xe buýt số 1

- Các lợi ích khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

