Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- số 5, đường số 38, phường Tân Quy,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Quyết toán các khoản thu chi, dòng tiền của doanh nghiệp
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế...
Lập các báo cáo hàng tháng, tờ khai thuế GTGT hàng quý, BCTC theo năm, quyết toán thuế TNCN, TNDN theo quy định nhà nước.
Các công việc theo yêu cầu của Giám đốc.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 25- 40 tuổi
Am hiểu và thông thạo về nghiệp vụ thuế, kế toán
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Kế toán/TCKT.
Yêu cầu ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và tỉ mỉ trong công việc.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Ưu tiên các ứng viên ở khu vực quận 7 và các quận lân cận quận 7.
Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương + Phụ cấp + Thưởng theo năng lực.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiện đại và hỗ trợ lẫn nhau\
Nghỉ lễ, nghỉ tết, theo đúng quy định của nhà nước, và có thưởng theo quy chế của công ty.
Được đi du lịch cùng công ty hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
