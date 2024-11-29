Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 5, đường số 38, phường Tân Quy,Hồ Chí Minh

Kế toán tổng hợp

Quyết toán các khoản thu chi, dòng tiền của doanh nghiệp

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế...

Lập các báo cáo hàng tháng, tờ khai thuế GTGT hàng quý, BCTC theo năm, quyết toán thuế TNCN, TNDN theo quy định nhà nước.

Các công việc theo yêu cầu của Giám đốc.



Nữ từ 25- 40 tuổi

Am hiểu và thông thạo về nghiệp vụ thuế, kế toán

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Kế toán/TCKT.

Yêu cầu ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và tỉ mỉ trong công việc.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Ưu tiên các ứng viên ở khu vực quận 7 và các quận lân cận quận 7.

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + Phụ cấp + Thưởng theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, hiện đại và hỗ trợ lẫn nhau\

Nghỉ lễ, nghỉ tết, theo đúng quy định của nhà nước, và có thưởng theo quy chế của công ty.

Được đi du lịch cùng công ty hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH NHÀ PHÚ ĐIỀN

