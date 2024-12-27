Tuyển Kế toán tổng hợp Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 94 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền.

Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước.

Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi.

Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.

Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.

Phụ trách (lập, quản lý, giải chấp, tất toán...) các hợp đồng tín dụng, các khoản lãi (tiền gửi, tiền vay).

Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.

Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định.

Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp hoạt động diễn ra hàng ngày, đảm bảo tính pháp lý cho các nghiệp vụ ghi sổ

Báo cáo TH doanh thu/ nguyên liệu/ công nợ/ nguồn tiền/ chi phí

Cung cấp các báo cáo liên quan phần hành phụ trách theo yêu cầu của cấp quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thao MS office

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

Từ 1-2 kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp

Kỹ năng quản lý hồ sơ, chứng từ khoa học & hiệu quả

Ứng viên giao tiếp tiếng anh tốt là lợi thế

Kỹ năng tổ chức & sắp xếp công việc tốt

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

Cẩn thận, chi tiết & trung thực, tinh thần trách nhiệm cao

Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-12tr/ tháng+ thưởng HQ

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp trẻ trung và giàu nhiệt huyết, tại một trong những Tập đoàn hàng đầu về Digital Marketing tại Đông Nam Á, Top10 doanh nghiệp công nghệ 4.0 của Việt Nam, Top 32 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2018.

Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia nhiều khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài.

Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 và 1 buổi sáng thứ 7 đầu tiên của tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin