Tuyển Kế toán tổng hợp Viện Tâm lý lâm sàng và Tâm lý trị liệu làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 43 Nguyễn Bá Khoản, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Phân loại, kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán.

Lập các báo cáo kế toán định kỳ (tháng, quý, năm).

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Cập nhật và quản lý sổ sách kế toán.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán khi được yêu cầu.

Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ kế toán để nâng cao năng lực chuyên môn.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, bằng khá trở lên (ưu tiên trường Học viện Tài chính, Kinh tế quốc dân)

Nắm vững các nguyên tắc kế toán cơ bản.

Thành thạo phần mềm kế toán Fast Online

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm các vị trí kế toán tổng hợp trở lên.

Tại Viện Tâm lý lâm sàng và Tâm lý trị liệu Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định

Đào tạo chuyên sâu kế toán

Chế độ thưởng hiệu quả công việc, thưởng dự án và đầy đủ phúc lợi.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp với cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng.

Cơ hội tham gia miễn phí các hoạt động đào tạo, hội thảo của Viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Tâm lý lâm sàng và Tâm lý trị liệu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin