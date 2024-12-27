Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 25 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, giữa số liệu chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh, sự hợp lý và khớp đúng giữa số dư cuối kỳ và các báo cáo chi tiết

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khách khối văn phòng Công ty.

- Theo dõi công nợ khối văn phòng Công ty, quản lý tổng quát công nợ của toàn Công ty.

- Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Hướng dẫn xử lý hạch toán và các nghiệp vụ kinh tế kế toán cho nhân viên kế toán tại văn phòng và chi nhánh

- Tham gia phối hợp kiểm tra, kiểm kê hàng hoá tại các đơn vị cơ sở

- Thống kê và tổng hợp số liệu cho Trưởng phòng kế toán, Ban giám đốc hoặc cơ quan chức năng khi có yêu cầu

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng kế toán.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam /Nữ, 25- 40 tuổi, có thể đi công tác, tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán.

· Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm tại công ty liên quan hàng tiêu dùng

· Yêu cầu bắt buộc: thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, thành thạo phần mềm kế toán công ty đang dùng phần mềm Fast

· Tư duy logic tốt, nắm bắt công việc nhanh.

· Tỉ mỉ, mẫn cán, trung thực, trách nhiệm cao.

Chịu được áp lực và đòi hỏi cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm sạch nhập khẩu. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, thân thiện.

· Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước và Công ty: BHXH, BHYT, BHTN, xét nâng lương định kỳ hàng năm, thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả công việc cuối năm, thưởng lễ, tết, tặng quà sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch năm

· Được hưởng chính sách ưu đãi khi mua các sản phẩm của công ty đang kinh doanh.

Có cơ hội thăng tiến lên các chức vụ cao hơn khi đủ năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin