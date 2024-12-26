Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6 Nguyễn Hữu Thọ - Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Kiểm soát và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng hóa, xuất hóa đơn, kiểm soát và đối chiếu công nợ với khách hàng

Kiểm soát và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng hóa, dịch vụ trong nước và nhập khẩu

Kiểm soát và hạch toán các khoản công nợ với nhân viên.

Kiểm tra và tính giá thành dự án.

Kiểm soát và kê khai các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN,...

Hạch toán TSCĐ, CCDC, tiền lương, bảo hiểm và các khoản khác liên quan đến người lao động.

Kiểm tra, kiểm soát tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh của tất cả các phần hành kế toán

Trích/hoàn trích, phân bổ các khoản chi phí

Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, kế toán

Có tối thiểu từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Hiểu biết sâu rộng về các quy định về pháp luật về thuế

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh hoặc thỏa thuận theo năng lực ứng viên.

Ghi nhận cống hiến, mức thưởng thành tích, thưởng cuối năm hấp dẫn.

Chế độ nghỉ phép năm, BHXH, BHYT,... theo quy định của Luật LĐ

Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ và linh hoạt, đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ.

Cơ hội được đào tạo, được định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

