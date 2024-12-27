Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Thiên Hằng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Thiên Hằng
- Hà Nội: Số 3 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm
- Theo dõi và đối chiếu công nợ của khách hàng, NCC, chốt số liệu để nhà cung cấp xuất hóa đơn GTGT, làm thanh toán hàng tháng cho nhà cung cấp.
- Hỗ trợ mảng thuế: Cung cấp hóa đơn, chứng từ cho công ty thuế, trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê...
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty
- Thực hiện các công việc tài chính - kiểm soát dòng tiền
- Thực hiện các công việc mảng cung ứng
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm
- Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế.
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán
Tại Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Thiên Hằng Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn
- Team building hằng năm và các chương trình nội bộ
- Nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Luật
- Thưởng Lễ, Tết theo chính sách chung của công ty
- Thời gian làm việc: 8h00- 17h30 từ T2-T7, làm online 01 T7/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Thiên Hằng
