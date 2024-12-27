Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hikari Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hikari Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hikari Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hikari Việt Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A2, ngõ 24 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Hạch toán các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.
- Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.
- Quan sát công nợ của doanh nghiệp bao gồm công nợ khối văn phòng và toàn công ty để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp.
- Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v.
- Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.
- Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.
- Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.
- Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành có liên quan
- KN: ít nhất 02 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Có tinh thần học hỏi nâng cao trình độ, chịu được áp lực công việc.
- Trung thực, có trách nhiệm, chăm chỉ, có khả năng học hỏi, có tính sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hikari Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 triệu - 12 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hikari Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hikari Việt Nam

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hikari Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 53 Nguyễn Xiển- Thanh Xuân- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

