Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hikari Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

- Hạch toán các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.

- Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.

- Quan sát công nợ của doanh nghiệp bao gồm công nợ khối văn phòng và toàn công ty để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp.

- Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v.

- Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.

- Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.

- Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.

- Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.