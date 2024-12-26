Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh;

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các bộ chứng từ chi phí, doanh thu;

Giao dịch ngân hàng;

Phân bổ công cụ dụng cụ, tài sản cố định;

Làm nghiệm thu, hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng, theo dõi công nợ;

Lập tờ khai thuế định kỳ;

Lập BCTC;

Lập BC nội bộ khi được yêu cầu;

Hỗ trợ Kế toán trưởng giải trình, tiếp đoàn thuế.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. YÊU CẦU ỨNG VIÊN

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành liên quan;

Kiến thức & kinh nghiệm liên quan

Kinh nghiệm 3-4 năm trong lĩnh vực kế toán CNTT;

Có chứng chỉ CTA là điểm cộng.

Phẩm chất cá nhân cần thiết cho công việc

Cẩn thận, trung thực;

Có tính thần trách nhiệm trong công việc;

Có năng lực tự học, độc lập trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

3. PHÚC LỢI TẠI DEHA

Chế độ lương & thưởng

Review lương & Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty;

Môi trường làm việc

Văn hóa học tập thúc đẩy phát triển cá nhân;

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Event, team building tập thể được tổ chức thường xuyên: ngày 8/3, ngày 20/10, ngày 19/11, Trung Thu, Gala cuối năm, nghỉ mát hàng năm...;

Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức (Seminar công nghệ, CLB: đọc sách, tiếng Nhật, tiếng Anh...);

Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm, các khóa đào tạo chuyên môn, thi các chứng chỉ uy tín trong nước và quốc tế.

Lộ trình nghề nghiệp

Lộ trình phát triển con đường sự nghiệp là một phần của quá trình phát triển nhân viên tại Deha Việt Nam, bao gồm sự phát triển theo chiều dọc thăng tiến lên các vị trí chuyên gia, quản lý;

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát huy tối đa khả năng, phát triển sự nghiệp;

Được định hướng mục tiêu cá nhân, nhóm và tổ chức.

