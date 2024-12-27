Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A01

- L54 An Vượng Villa, Khu ĐTM Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh, đối chiếu số liệu các phần hành chi tiết và tổng hợp, sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính và Báo cáo thuế của Công ty theo đúng chuẩn mực, đúng thời gian quy định.
- Thực hiện nghiệp vụ kế toán nội bộ, kế toán ngân hàng...
- Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng về số liệu tài chính có liên quan đến nghĩa vụ của Công ty;
- Cung cấp số liệu kế toán đầy đủ, tổng hợp, phân tích và tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác báo cáo quản trị theo định kỳ và theo yêu cầu;
- Kiểm soát các hồ sơ thanh toán, quyết toán, tạm ứng, hoàn ứng của các nhà thầu phụ;
- Kiểm soát, hạch toán chi phí công trình/dự án.
- Đảm nhận các nhiệm vụ công việc khác theo vị trí được giao phụ trách.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán các Trường như: Học Viện Tài chính, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại hoc thương mại vv..;
- Có kinh nghiệm tài chính kế toán trên 3 năm trong đó ít nhất 1 năm làm kế toán tổng hợp;
- Nắm vững nguyên tắc – chuẩn mực về Tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán;
- Nắm vững hạch toán kế toán, kiểm tra số liệu phần hành, thành thạo lập và đọc hiểu các báo cáo tài chính;
- Tự tin trong giao tiếp và làm việc với các cơ quan ban ngành (thuế, kiểm toán,...)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15-18trđ/tháng
- Lương tháng 13, Thưởng kinh doanh, thưởng Lễ Tết
- Nghỉ phép năm, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NHÀ ZMILI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 08, Ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

