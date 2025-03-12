Tuyển Kế toán tổng hợp TIANHAI LACE VN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Swanbay Đại Phước, Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

1. Kiểm tra, đối chiếu sổ sách, lập báo cáo thuế hàng quý, đảm bảo số liệu chính xác

2. Quản lý thu nhập và chi tiêu, hóa đơn, biên lai, hợp đồng và các tài liệu khác, kế toán và sổ sách kế toán.

3. Tiến hành kiểm tra rà soát kết quả hạch toán, sổ sách, và báo cáo của các năm trước

4. Nghiên cứu các chế độ, chính sách để đưa ra các phương án phù hợp.

5. Thực hiện các công việc, nghiệp vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:

• Giao tiếp tiếng trung hoặc tiếng anh , trực tiếp làm việc với sếp người nước ngoài

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

• Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, có khả năng tìm hiểu luật thuế và kế toán

• Trung thực, trách nhiệm, kiên nhẫn, hoạt bát và có khả năng giải quyết vấn đề.

Ưu tiên:

• Kinh nghiệm làm kế toán ở các công ty FDI và sản xuất

• Sống ở khu vực Nhơn Trạch, Long Thành hoặc có ý định chuyển đến gần chỗ làm

Phúc lợi:

Tại TIANHAI LACE VN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TIANHAI LACE VN

