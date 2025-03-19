Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Tổ 16, KP7, Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiến hành thu thập và xử lý chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày tại công ty như đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng... kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán, trình ký

Nhập dữ liệu kế toán vào sổ sách liên quan như kế toán tiền mặt, kế toán công nợ phải trả, kế toán kho, thực hiện các bút toán kế toán tổng hợp liên quan, đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán chi tiết chi tiết và tổng hợp

Quản lý TSCĐ (máy móc, thiết bị…) và công cụ dụng cụ: theo dõi đánh mã, kiểm kê định kỳ và báo cáo tình hình tài sản công cụ dụng cụ

Hỗ trợ KTT lập báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị theo quy định và yêu cầu quản trị

Làm việc với Kiểm toán, ngân hàng và các bên liên quan



Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán

Kiến thức về nghiệp vụ kế toán, chế độ chế toán, hiểu rõ hệ thống tài khoản kế toán

Chịu được áp lực công việc.

Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải trình chính xác cao và lập báo cáo

Sử dụng phần mềm Misa và excel, tin học văn phòng thành thạo

Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Thưởng các ngày lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

