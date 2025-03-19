Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
- Đồng Nai:
- Tổ 16, KP7, Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiến hành thu thập và xử lý chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày tại công ty như đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng... kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán, trình ký
Nhập dữ liệu kế toán vào sổ sách liên quan như kế toán tiền mặt, kế toán công nợ phải trả, kế toán kho, thực hiện các bút toán kế toán tổng hợp liên quan, đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán chi tiết chi tiết và tổng hợp
Quản lý TSCĐ (máy móc, thiết bị…) và công cụ dụng cụ: theo dõi đánh mã, kiểm kê định kỳ và báo cáo tình hình tài sản công cụ dụng cụ
Hỗ trợ KTT lập báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị theo quy định và yêu cầu quản trị
Làm việc với Kiểm toán, ngân hàng và các bên liên quan
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức về nghiệp vụ kế toán, chế độ chế toán, hiểu rõ hệ thống tài khoản kế toán
Chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải trình chính xác cao và lập báo cáo
Sử dụng phần mềm Misa và excel, tin học văn phòng thành thạo
Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp
Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI