Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Tổ 16, KP7, Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiến hành thu thập và xử lý chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày tại công ty như đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng... kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán, trình ký
Nhập dữ liệu kế toán vào sổ sách liên quan như kế toán tiền mặt, kế toán công nợ phải trả, kế toán kho, thực hiện các bút toán kế toán tổng hợp liên quan, đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán chi tiết chi tiết và tổng hợp
Quản lý TSCĐ (máy móc, thiết bị…) và công cụ dụng cụ: theo dõi đánh mã, kiểm kê định kỳ và báo cáo tình hình tài sản công cụ dụng cụ
Hỗ trợ KTT lập báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị theo quy định và yêu cầu quản trị
Làm việc với Kiểm toán, ngân hàng và các bên liên quan

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán
Kiến thức về nghiệp vụ kế toán, chế độ chế toán, hiểu rõ hệ thống tài khoản kế toán
Chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng tổng hợp, phân tích và giải trình chính xác cao và lập báo cáo
Sử dụng phần mềm Misa và excel, tin học văn phòng thành thạo
Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-15tr
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

Công Ty TNHH MTV Hương Vĩnh Cửu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 179, Tỉnh lộ 767, Tổ 1A, Thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

