Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TMDV Ô TÔ THỦ ĐỨC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 19 Triệu

Mức lương 12 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: QL 1 A, Phường Tân Biên, Tp. Biên Hoà, T. Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Kế toán tổng hợp

- Thực hiện hiệu quả sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh như quản lý tài sản, vật tư, giá thành, công nợ, thanh toán.

- Thực hiện lập và gửi các tờ khai thuế định kỳ một cách đầy đủ, chính xác; thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế.

- Quản lý và lưu trữ hoá đơn, chứng từ, sổ sách; bảo mật số liệu kế toán.

- Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa.

- Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ đến hạn phải thu, phải trả.

- Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

- Hoàn thành sổ sách kế toán, xác định được kết quả kinh doanh của tháng.

- Báo cáo thuế, báo cáo cuối năm, báo cáo tài chính.

Yêu Cầu Công Việc

1 Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán trở lên.

Sử dụng được phần mềm kế toán, và có khả năng sử dụng thành thạo Word, Excel.

Sử dụng được phần mềm Misa, Cyber,...

2 Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm trên 2 năm liên tục đảm nhận vai trò tương đương tại các doanh nghiệp.

Có khả năng phân tích thông tin.

Nắm vững các quy định mang tính luật định về kế toán.

Nhạy bén trong công việc; Lưu trữ hồ sơ tốt.

3 Tiêu chuẩn cá nhân:

Trung thực, cận trọng, bảo mật thông tin.

Nhiệt tình, chịu khó, vui vẻ, hòa nhã, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng.

Chịu được áp lực công việc, có ý thức trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV Ô TÔ THỦ ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến hết thứ 7

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay khi kí hợp đồng chính thức

Du lịch hằng năm, khám sức khỏe định kỳ

Nghỉ phép, lễ theo qui định của nhà nước.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, thưởng các ngày lễ tết trong năm, thưởng lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV Ô TÔ THỦ ĐỨC

