Tuyển Kế toán tổng hợp Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Suoi Tien Group
- Đồng Nai: Khu du lịch
- đô thị Sơn Tiên, Quốc lộ 51, Khu phố 4, An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 1 - 2 USD
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ, đảm bảo sự chính xác với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán phân bổ chi phí: Khấu hao tài sản, tiền lương, chi phí trích trước, thuế GTGT...
- Xác định và đề xuất lập dự phòng.
- Lập báo tài chính tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Kiểm soát công tác kế toán theo ủy quyền
- Lập ngân sách của Phòng Kế toán, xem xét, phê duyệt và tổng hợp ngân sách của toàn công ty.
- Theo dõi, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc nhân sự của Phòng Kế toán.
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Suoi Tien Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Có hỗ trợ nhà ở trong Khu du lịch
- Có xe đưa rước từ HCM đến Biên Hòa làm việc
- Tham gia BHYT, BHTN, phụ cấp xăng xe đi lại......
- Đào tạo phát triển
- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suoi Tien Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
