Tuyển Kế toán tổng hợp Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 USD

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Kiểm tra số dư cuối kỳ, đảm bảo sự chính xác với các báo cáo chi tiết.

- Hạch toán phân bổ chi phí: Khấu hao tài sản, tiền lương, chi phí trích trước, thuế GTGT...

- Xác định và đề xuất lập dự phòng.

- Lập báo tài chính tháng, quý, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Kiểm soát công tác kế toán theo ủy quyền

- Lập ngân sách của Phòng Kế toán, xem xét, phê duyệt và tổng hợp ngân sách của toàn công ty.

- Theo dõi, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc nhân sự của Phòng Kế toán.

- Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự phân công của Ban Giám đốc.