Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Bệnh viện Đồng Nai, 397 Ba Mươi Tháng Tư, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thiết lập định mức:

+ Nhận thông tin mã hàng, đơn hàng, Hợp đồng từ BP kế hoạch, tiến hành xây dựng định mức sản phẩm

+ Theo dõi chi tiết từng mã hàng, đơn hàng phù hợp với từng NVL cụ thể

+ Theo dõi lượng NVL nhập về theo từng mã hàng, đơn hàng, tờ khai

+ Kết hợp các dữ liệu, tạo bảng định mức chi tiết từng mã hàng

+ Tính toán giá trị NVL từng mã hàng theo từng đơn vị tiền tệ tương ứng

• Tính giá thành:

+ Nhận dữ liệu từ các phòng ban liên quan=> kiểm tra dữ liệu

+ Kết hợp định mức sản phẩm=> tính giá thành sản phẩm

+ Tính lãi lỗ chi tiết từng lần xuất hàng

• Công việc khác:

+ Hỗ trợ kế toán trưởng thực hiện các yêu cầu của BGĐ

+ Thay mặt kế toán trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh trong khả năng cho phép

+ Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 4 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng

- Có kinh nghiệm quản lý

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thương lượng

- Working time：Mon~Sat 7:30-16:30 (off 1 Sat/month)

- Benefit

– Có xe công ty đưa rước: từ tòa nhà Becamex Bình Dương đến công ty và ngược lại.

– Lương tháng 13.

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiển tai nạn theo luật và Bảo hiểm tai nạn lao động.

– Du lịch hàng năm và các chế độ khác theo quy định của công ty.

- Interview step: 1 round interview (offline)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

