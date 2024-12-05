Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Mcgoods Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 2A ngách 17 ngõ 113 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Công ty chuyên phân phối bánh kẹo hệ thống siêu thị lớn ⚡

- Tổng hợp

- Xuất hóa đơn cho khách hàng

- Kiểm soát các đơn đặt hàng của siêu thị, nhà phân phối

- Đối chiếu công nợ với khách



Yêu cầu đã có kinh nghiệm

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế

Có kinh nghiệm về lĩnh vực sản xuất là một lợi thế

Sử dụng phần mềm Misa, Excel, Word (soạn thảo văn bản)

Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, cẩn thận, gọn gàng, tỉ mỉ và chi tiết

Giao tiếp tốt, cởi mở với mọi người.

Tại Công Ty TNHH Mcgoods Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-11 triệu/ tháng tùy năng lực, kinh nghiệm

- Hưởng chế độ BHXH khi làm việc chính thức

- Nghĩ lế tết theo chế độ nhà nước, thưởng các kỳ lễ tết.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần theo giờ hành chính

