Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Mcgoods Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Mcgoods Việt Nam
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 2A ngách 17 ngõ 113 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Công ty chuyên phân phối bánh kẹo hệ thống siêu thị lớn ⚡
- Tổng hợp
- Xuất hóa đơn cho khách hàng
- Kiểm soát các đơn đặt hàng của siêu thị, nhà phân phối
- Đối chiếu công nợ với khách
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu đã có kinh nghiệm
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế
Có kinh nghiệm về lĩnh vực sản xuất là một lợi thế
Sử dụng phần mềm Misa, Excel, Word (soạn thảo văn bản)
Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, cẩn thận, gọn gàng, tỉ mỉ và chi tiết
Giao tiếp tốt, cởi mở với mọi người.
Tại Công Ty TNHH Mcgoods Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8-11 triệu/ tháng tùy năng lực, kinh nghiệm
- Hưởng chế độ BHXH khi làm việc chính thức
- Nghĩ lế tết theo chế độ nhà nước, thưởng các kỳ lễ tết.
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần theo giờ hành chính
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mcgoods Việt Nam
