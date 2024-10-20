Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Khu công nghiệp Thiệu Dương, TP Thanh Hoá, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty. Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán, lập các chứng từ kế toán theo quy định. Phân loại, ghi sổ, lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty. Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót. Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán. Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.
Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán, lập các chứng từ kế toán theo quy định.
Phân loại, ghi sổ, lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.
Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.
Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định của pháp luật về kế toán. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định của pháp luật về kế toán.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN). Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN).
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô A15 - A2 KĐT&CN Hoằng Long, Phường Long Anh, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

