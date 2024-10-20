Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Khu công nghiệp Thiệu Dương, TP Thanh Hoá, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.

Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán, lập các chứng từ kế toán theo quy định.

Phân loại, ghi sổ, lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.

Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, các quy định của pháp luật về kế toán.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN).

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT QK FUTURE

