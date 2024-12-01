Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI
- Hà Nội: The Manor Central Park, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Thực hiện công việc kế toán tổng hợp cho công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm
Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định
Theo dõi, quản lý dòng tiền, công nợ của công ty
Phân tích các số liệu tài chính, lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính
Kiểm soát chi phí và đề xuất các biện pháp tối ưu hóa tài chính cho công ty
Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin, chứng từ kế toán
Tính toán lương, thưởng, bảo hiểm cho nhân sự.
Tổng hợp, thống kê và đối chiếu các số liệu báo cáo.
In và lưu trữ sổ sách theo quy định.
Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc ra quyết định tài chính.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có định hướng làm việc và phát triển lâu dài với công việc
Yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm
Thành thạo các phần mềm kế toán, Excel và các phần mềm văn phòng khác như Word
Có kiến thức chuyên môn vững về kế toán, tài chính và các chuẩn mực kế toán Việt Nam
Kỹ năng phân tích số liệu tốt, tư duy logic
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, sáng tạo trong công việc, có khả năng học hỏi nhanh
Tại Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm sau 3 tháng làm việc (Phù hợp với công việc và với văn hóa công ty)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được học hỏi, đào tạo về chuyên môn và kỹ năng làm việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Nghỉ lễ, phép theo quy định của nhà nước và công ty.
Xét tăng lương định kỳ dựa trên hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
