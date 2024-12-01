Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Thực phẩm nông nghiệp HAPI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The Manor Central Park, Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp cho công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm

Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định

Theo dõi, quản lý dòng tiền, công nợ của công ty

Phân tích các số liệu tài chính, lập kế hoạch ngân sách và dự báo tài chính

Kiểm soát chi phí và đề xuất các biện pháp tối ưu hóa tài chính cho công ty

Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin, chứng từ kế toán

Tính toán lương, thưởng, bảo hiểm cho nhân sự.

Tổng hợp, thống kê và đối chiếu các số liệu báo cáo.

In và lưu trữ sổ sách theo quy định.

Hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc ra quyết định tài chính.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính kế toán hoặc các ngành liên quan

Có định hướng làm việc và phát triển lâu dài với công việc

Yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm

Thành thạo các phần mềm kế toán, Excel và các phần mềm văn phòng khác như Word

Có kiến thức chuyên môn vững về kế toán, tài chính và các chuẩn mực kế toán Việt Nam

Kỹ năng phân tích số liệu tốt, tư duy logic

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, sáng tạo trong công việc, có khả năng học hỏi nhanh

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Đóng bảo hiểm sau 3 tháng làm việc (Phù hợp với công việc và với văn hóa công ty)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được học hỏi, đào tạo về chuyên môn và kỹ năng làm việc

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Nghỉ lễ, phép theo quy định của nhà nước và công ty.

Xét tăng lương định kỳ dựa trên hiệu quả công việc

